Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 254 Klima Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 254 Klima Ele Geçirildi
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Gaziantep'te düzenlenen bir kaçakçılık operasyonunda 254 klima ve diğer kaçak ürünler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 254 klima ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu C.B'ye ait depoya düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 254 klima, 22 elektrikli ocak, 14 kahve öğütücü ve 66 doğrayıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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