Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Defterdarlık, Şahinbey Belediyesi ve SGK İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Karagöz Mahallesi Suburcu Caddesi'nde bulunan işletmelere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, gümrük kaçağı elektronik ürün sattığı belirlenen 23 şüpheli yakalandı.

Ruhsatı ve vergi levhası olmadığı tespit edilen 60 işletme ve yakalanan şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldı.