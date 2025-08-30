Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen kapsamlı kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı elektronik ürün sattığı belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. 60 işletme için yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Defterdarlık, Şahinbey Belediyesi ve SGK İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Karagöz Mahallesi Suburcu Caddesi'nde bulunan işletmelere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, gümrük kaçağı elektronik ürün sattığı belirlenen 23 şüpheli yakalandı.

Ruhsatı ve vergi levhası olmadığı tespit edilen 60 işletme ve yakalanan şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağlar Ertuğrul'u terleten evlilik sorusu

Ünlü oyuncuya sevgilisinin yanında terleten soru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.