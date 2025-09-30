Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonla 2 milyon 340 bin makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 milyon 340 bin makaron, 24 bin 830 gümrük kaçağı sigara, 40 kilo 500 gram nargile tütünü, 55 elektronik sigara ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.