Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonla 2 milyon 340 bin makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 340 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 milyon 340 bin makaron, 24 bin 830 gümrük kaçağı sigara, 40 kilo 500 gram nargile tütünü, 55 elektronik sigara ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
