Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 137 şişe gümrük kaçağı alkol ve 89 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 137 şişe gümrük kaçağı alkol, 89 litre kaçak alkol ve 100 boş alkol şişesi ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel