Haberler

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 137 şişe gümrük kaçağı alkol ve 89 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 137 şişe gümrük kaçağı alkol, 89 litre kaçak alkol ve 100 boş alkol şişesi ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Kırmızı kartlar havada uçuştu! Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Burası ring değil futbol sahası
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı

75. dakikaya kadar önde olan Bayern son anlarda darmadağın oldu