GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Haberler

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GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan işyerinde; 3 bin 50 adet doluma hazır boş nargile paketi,

1800 adet kaçak ilaç ile 40 litre nargile aroması ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Güncel, Haberler

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