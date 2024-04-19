Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 ton 950 gram satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Oğuzeli ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır halde sahte deterjan üretildiğini tespit etmesi üzerine 1 şüpheliye ait işyerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 ton 950 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 66 bin 430 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.
Yakalanan Y.I. adlı şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.