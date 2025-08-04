Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, gümrük kaçağı birçok elektronik malzeme ele geçirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, şüpheli İ.Ş'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı ?53 cep telefonu, 25 kablosuz kulaklık, 27 akıllı kol saati, 187 şarj adaptörü ve187 şarj kablosu ele geçirildi.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel