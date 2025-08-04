Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, gümrük kaçağı birçok elektronik malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, şüpheli İ.Ş'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı ?53 cep telefonu, 25 kablosuz kulaklık, 27 akıllı kol saati, 187 şarj adaptörü ve187 şarj kablosu ele geçirildi.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.