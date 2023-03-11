GAZİANTEP'TE, KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 3 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak akaryakıt ve tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 işyerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda; 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 160 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 40 litre gümrük kaçağı nargile likiti ve 4 fiber tank ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, işyerlerinde bulunan ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.