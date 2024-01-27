Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 23 bin boş makaron, 3 bin 600 dolu makaron ve 13 bin 53 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde kaçakçılığa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Araçlarda yapılan aramalarda, 23 bin boş makaron, 3 bin 600 dolu makaron ve 13 bin 53 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.