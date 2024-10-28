Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonunda 5 Gözaltı

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Oğuzeli ilçesinde 5 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 av tüfeği ile 257 fişek ele geçirildi. A.B., C.A., F.C., H.Ö. ve K.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.