Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca ve 38 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adrese kaçak silah operasyonu düzenlendi.
Yapılan aramada, 6 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D. ve M.D sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel