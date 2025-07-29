Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adrese kaçak silah operasyonu düzenlendi.

Yapılan aramada, 6 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. ve M.D sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.