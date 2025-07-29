Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca ve 38 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adrese kaçak silah operasyonu düzenlendi.

Yapılan aramada, 6 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. ve M.D sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Uçak havalandı! Real Madrid'in yıldızı Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.