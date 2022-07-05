Gaziantep'te kaçak silah imalatı yapan şüpheli yakalandı Gaziantep'te kaçak silah imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te kaçak silah imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesinde silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, çok sayıda silah parçası ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda K.G. gözaltına alındı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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