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Gaziantep'te Kaçak Silah İmalathanesine Baskın: 2 Gözaltı

Gaziantep'te Kaçak Silah İmalathanesine Baskın: 2 Gözaltı

Güncel Haberler

Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve silah çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Kıbrıs Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen adreste 4 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet fişek, 26 adet şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası ile silah çevirmede kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan C.Y. ve V.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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