GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI - Haberler

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GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından plakası belirlenen 2 araç, Nizip ilçesi girişinde durdurdu. Araçlarda eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramalarda; 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, araçlarda bulunan kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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