Gaziantep'te Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu: 8 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği 4 ayrı operasyonda kaçak sigara, içki ve tütün ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1850 paket gümrük kaçağı sigara, 65 elektronik sigara, 45 litre sahte içki ile 29 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak sigara, içki ve tütüne el koyan ekipler, olayla ilgili olarak ismi açıklanmayan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.