Gaziantep'te Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 işyeri ve 1 otomobilde yapılan aramalarda kaçak sigara, tütün, içki ve elektrok sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 3 işyeri ile 1 otomobilde yaptığı aramalarda kaçak sigara, tütün, içki ve elektrok sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 iş yeri ve bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara, 342 elektronik sigara, 30 kilo nargile tütünü ile 29 şişe sahte içki ele geçirildi. Kaçak sigara, tütün ve içkiye el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 4 şüpheliyi ise gözaltına aldı.