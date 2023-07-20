Gaziantep'te Kaçak Sigara ve Akaryakıt Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 925 adet kaçak sigara ve 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 78 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 7 bin 925 adet kaçak sigara ve 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 78 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik icra edilen operasyonlarda 7 bin 925 adet gümrük kaçağı sigara, 4 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 244 adet elektronik sigara, 103 kilo nargile tütünü, 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 23 adet ruhsatsız tabanca, 202 adet fişek ve 26 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 78 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP