Gaziantep'te yapılan kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak sigara satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 iş yeri, 1 araç ve depoda yaptıkları aramada, 2 milyon 779 bin sigara kağıdı yaprağı, 770 bin boş makaron, 2 bin 290 paket sigara, 1950 gram tütün, 905 puro ve 30 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.