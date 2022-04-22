GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen aracı durduran polis ekipleri yaptığı aramada, 6 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel