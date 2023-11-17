Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 41 bin TL olan bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 41 bin TL olan bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde İslahiye ilçesinde bir şahsın iş yerinde kaçak sigara olduğu tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 41 bin 28 TL olan bin 578 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP