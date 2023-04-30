GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir depoya baskın düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan depoda yurda kaçak yollarla sokulmuş 15 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.