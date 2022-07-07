GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla 'Nefes' ismi verilen operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yönelik eğitimli köpekler kullanılarak yapılan baskınlarda; 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title