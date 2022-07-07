GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla 'Nefes' ismi verilen operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yönelik eğitimli köpekler kullanılarak yapılan baskınlarda; 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel