Gaziantep'te Kaçak Nargile Tütünü ve Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir depo ile kargo paketinde yapılan aramalarda kaçak nargile tütünü, sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir depo ile kargo paketinde yapılan aramalarda kaçak nargile tütünü, sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü, sigara ve cep telefonu operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde bir depo ile kargo paketinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı bin 500 adet sigara, 80 kilo nargile tütünü ve 29 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP