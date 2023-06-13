Gaziantep'te Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 82 Kilogram Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 82 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri ve ikamette arama yaptı.

Aramalarda 82 kilogram kaçak nargile tütünü, 60 litre etil alkol ve 27 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin basın mensuplarına paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin iş yeri ve evde arama yapması, kaçak nargile tütünü ile alkol ele geçirmesi yer alıyor.