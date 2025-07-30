Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.N. kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Ekipler, 15 ile 45 metrelik iki ayrı kuyu kazan şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel