Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, arazide define bulmak amacıyla izinsiz arama yaptığını tespit ettiği S.Y. ve G.G'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanındaki 2 dedektör ve kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.