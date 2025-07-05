Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde tarihi eser arayışıyla kaçak kazı yapan 9 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Olayda, kazı malzemeleri de ele geçirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Araban ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların kazı yaptıkları bölgelerde, 2 dedektör, 3 kazma, 3 kürek, 2 matkap ucu, matkap, 2 emniyet kemeri, 2 çelik halat ve 3 uzatma kablosu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel