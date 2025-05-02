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Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması"na yönelik çalışmalar kapsamında izinsiz kazı yapan A.B, A.T. ve Ö.Y. suçüstü yakalandı.

Operasyonda dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirilirken, zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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