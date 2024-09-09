Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapanları fark ederek alanda yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede devriye görevi yaptığı sırada izinsiz kazı yapanları fark etti.
Alanda yapılan aramada 2 kürek, 2 kazma, hilti, su çekme dinamosu, jenaratör, lamba, 30 metro kablo ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. ve S.B, karakola götürüldü.