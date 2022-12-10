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Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda iki şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 8 bin 237 ilaç ve 6 bin 640 tıbbi malzeme ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 8 bin 237 ilaç ve 6 bin 640 tıbbi malzeme ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, 2 iş yerine düzenledikleri operasyonda, 8 bin 237 ilaç ve 6 bin 640 tıbbi malzeme ele geçirdi, iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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