GAZİANTEP'TE KAÇAK İÇKİ VE SİGARA OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 depoda yaptığı aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 depoda yaptığı aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 2 depoya savcılık kararıyla baskın düzenlendi. Arama yapılan depolarda gümrük kaçağı 5 bin 130 paket sigara, 50 litre kaçak içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.