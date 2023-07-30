Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu: 75 Litre Sahte İçki ve 25 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 işyeri ve 1 depoda yapılan aramalarda 75 litre sahte içki ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 5 işyeri ile 1 depoda yaptığı aramada 75 litre sahte içki ile 25 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretim ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlamasının ardından harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Nizip ilçesindeki 5 işyeri ile 1 depoya operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 75 litre sahte içki ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak içki ve etil alkole el koyan ekipler, işyeri ve depo sahibi 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.