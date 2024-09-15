Gaziantep'te Kaçak Göçmen Taşıyan Şahıs Tutuklandı

GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracında kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan M.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir ile götürüleceği ihbarı üzerine Nurdağı İlçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekipler durdurdukları araçta yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan M.A.'yı gözaltına alındı. Jandarmadaki yasal sürecin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Göçmenler ise Göçmen geri gönderme merkezine götürüldü.