Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu ve Akıllı Saat Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon 105 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon 105 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik çalışmalar çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Adli makamların koordinesiyle icra edilen operasyondaki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 105 bin lira olan gümrük kaçağı 85 adet cep telefonu ile 4 adet akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP