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Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 51 Telefon Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 51 Telefon Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir iş yerinde 51 kaçak cep telefonu ve 11 aksesuar ele geçirildi. 1 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak 51 cep telefonu, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, Şahinbey ilçesinde K.M'ya ait iş yerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

İş yerinde yapılan aramada, 51 gümrük kaçağı akıllı telefon, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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