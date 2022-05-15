GAZİANTEP'TE, KAÇAK ÇAY OPERASYONU - Haberler

GAZİANTEP'te, polisin bir depoya düzenlediği baskında 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yüklü miktarda kaçak çay bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda gümrük kaçağı çayların bulunduğu depoya savcılık kararıyla baskın düzenlendi. Polislerin arama yaptığı depodaki çuvallar içerisinde yurda kaçak olarak sokulan piyasaya sürülmeye hazır halde 15 ton 320 kilo çay ele geçirildi. Gümrük kaçağı çaylara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel