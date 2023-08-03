Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt ve Sigara Operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonda 6 bin 700 litre kaçak akaryakıt ve 5 bin 585 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 79 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 6 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 bin 585 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 79 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyonlarda 6 bin 700 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 583 adet gümrük kaçağı sigara, 397 adet gümrük kaçağı emtia, 210 kilo kıyılmış açık tütün, 128 kilo nargile tütünü, 96 litre sahte alkol, 62 adet gümrük kaçağı telefon, 23 adet sahte para, 2 adet şişe alkol ve 39 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, bin 356 adet fişek ve 39 adet şarjör ele geçirilirken 79 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP