Gaziantep'te kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te kaçak akaryakıt sattıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt sattıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir depoda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt, 13 kilogram nargile tütünü, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Akaryakıt, Güncel, Haberler

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