GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Haberler

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GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisi üzerine bir depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında, işyerinin deposu ile bir kamyonda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ile 2 santrifüj ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. (DHA)

GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık, Akaryakıt, Polis, Güncel, Haberler

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