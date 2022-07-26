GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Haberler

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GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bilginin doğru olduğunu belirleyen polis ekipleri, savcılık kararıyla işyerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 550 litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyerini sahibini gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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