Gaziantep'te Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Operasyonu: 6 Bin 850 Ürün Ele Geçirildi
Gaziantep'te yapılan operasyonda, kaçak yollarla yurt dışından getirildiği iddia edilen 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ile birlikte kaçak parfüm, cep telefonu ve dini kitap ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te kaçak 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, teknik takibin ardından yurt dışından kaçak yollarla ilaç ve tıbbi malzeme getirildiği iddiasıyla Şehitkamil ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ile kaçak 150 parfüm, 9 cep telefonu, 3 tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen dini kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.