Gaziantep'te kaçak 3 bin 9820 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te kaçak 3 bin 9820 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te kaçak 3 bin 9820 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kaçakçılığın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerin durduğu bir aracın tekerleklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ile 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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