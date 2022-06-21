Gaziantep'te kaçak 3 bin 9820 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kaçakçılığın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerin durduğu bir aracın tekerleklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ile 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Güncel