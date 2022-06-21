Gaziantep'te kaçak 3 bin 9820 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kaçakçılığın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin durduğu bir aracın tekerleklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ile 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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