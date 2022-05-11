Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'deki 80 metre kablonun çalındığı ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık şüphesi F.B. (25) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada kablolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Yeni Mahalle, Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Haberler

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