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GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi esnada 3 şüphelinin bir ikamete ve kuruma ait kabloları çalarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada zanlıların yakalanma anı bekçilerin yaka kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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