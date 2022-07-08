GAZİANTEP'TE, JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı. GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İslahiye-Hassa karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında bayram öncesinde denetim yaptı. Ekipler, evrak eksikliği bulunanlara cezai işlem uygularken, sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurban Bayramı Hisarcık İslahiye Jandarma Güncel Haberler

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