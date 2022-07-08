GAZİANTEP'TE, JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ - Haberler

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GAZİANTEP'TE, JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İslahiye-Hassa karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında bayram öncesinde denetim yaptı. Ekipler, evrak eksikliği bulunanlara cezai işlem uygularken, sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Hisarcık İslahiye Jandarma Güncel Haberler

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