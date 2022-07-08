GAZİANTEP'TE, JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İslahiye-Hassa karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında bayram öncesinde denetim yaptı. Ekipler, evrak eksikliği bulunanlara cezai işlem uygularken, sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel