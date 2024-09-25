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Gaziantep'te Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 kilo 400 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma operasyonunda 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmada Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapılan otomobilin bagajında 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü E.Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Gaziantep Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Nurdağı Güncel Hukuk

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