Gaziantep'te Jandarma Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı, Göçmen Kaçakçıları ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan 6 şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemler için götürüldü.

Gaziantep jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aranan 6 şahıs, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Kasım 2023 günü saat 22.00 - 01.00 arasında, il genelinde 9 Asayiş Timi, 5 Narkotik Timi ve 3 Narkotik Köpek unsuru ile şok huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında, bin 971 şahıs ve 625 araç sorgulandı. Sorgulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs, göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör ve kayıp olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilogram skunk maddesi, 170 gram kubar esrar, 90 adet lyrica hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar ise adli işlemler için gözaltına alındı. - GAZİANTEP