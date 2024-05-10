Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere trafik eğitimi verdi

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencileri trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları kapsamında 485 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde de depremzede öğrencilere yönelik etkinlikler çerçevesinde futbol ve voleybol maçları düzenlendi.

Kentte oluşturulan stantlarda, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" ve "Hayatla Yarışılmaz" kampanyaları ile ilgili hazırlanan el broşürleri ve çeşitli hediyeler trafik haftası kapsamında dağıtıldı.