Siber Dolandırıcılıkla Mücadele

Gaziantep'te jandarma ekipleri siber dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan yol kontrol noktalarında ve halk pazarında vatandaşlara siber dolandırıcılık konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Ekipler, son dönemde artış gösteren sahte otel, sahte alışveriş siteleri, yatırım ve kiralık araç dolandırıcılığı ile siber farkındalık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlara değindi.

Konuyla ilgili 702 el broşörü dağıtan ekipler, bin 145 vatandaşla görüştü.