Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı'nda devriye yaptıkları sırada izinsiz kazı yapan kişilere rastladı. Ekipler bölgeye düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan A.C, R.T, M.E.C. ve M.C'yi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 tabanca fişeği, kazıda kullanılan 3 kürek, 3 çekiç, 3 beton delme çivisi, 1 kazma, 60 metre kablo ve aydınlatma lambası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.